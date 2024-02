Harry resta senza scorta, la rabbia del Duca: «Io a rischio come mia madre, voglio il nome di chi ha preso questa decisione»

Harry rimane senza scorta. Lo ha deciso il tribunale negando a lui, e alla moglie Meghan Markle, la protezione di polizia durante i loro soggiorni nel Regno Unito. Harry, 39 anni, ha portato il Ministero degli Interni in tribunale perché non gli è stato più concesso lo “stesso grado” di protezione dopo che lui e la moglie Meghan hanno lasciato la vita reale e hanno lasciato la Gran Bretagna nel gennaio 2020. Ma annuncia che farà ricorso.

La furia di Harry

Da quanto rivelato dai documenti in tribunale, il principe Harry avrebbe chiesto chi fosse il responsabile del declassamento della protezione della polizia del suo Ministero degli Interni. Ha paragonato i pericoli per lui e la sua famiglia ai rischi che sua madre, la principessa Diana, ha dovuto affrontare prima della sua morte nel 1997 mentre era inseguita dai paparazzi. Dalla sentenza di 52 pagine di ieri emerge che egli aveva chiesto di sapere chi nel governo fosse responsabile della decisione, dicendo: «Vorrei il nome di quella persona». Si è lamentato che le sue visite in Gran Bretagna non fossero sicure – e il giudice Sir Peter Lane ha affermato che quando lui e Meghan hanno utilizzato un treno per visitare Manchester nel settembre 2022, “ha sollevato preoccupazioni a causa della sua vicinanza al pubblico”.

Il "pacchetto sicurezza"



Harry si lamentava di essere stato trattato ingiustamente dal Comitato Esecutivo Reale e Vip. Gli è consentita la sicurezza quando soggiorna nelle residenze reali o partecipa a eventi reali, ma deve dare a Ravec un preavviso di 28 giorni se viene nel Regno Unito in altre occasioni, come vedere amici o eventi di beneficenza. Lo specialista americano in sicurezza privata di Harry ha detto all'Alta Corte che il duca si era sentito messo alle strette durante una visita ai Wellchild Awards a Kew, a ovest di Londra, nel giugno 2021, quando "i paparazzi li facevano sentire come delle anatre sedute". Ha sostenuto di essere stato “selezionato” e trattato ingiustamente quando la sua protezione automatica da parte della polizia è stata ritirata in seguito al “vertice di Sandringham” con la defunta regina nel gennaio 2020, poco prima di lasciare il Regno Unito. Dopo essersi sentito insicuro quando è venuto in Gran Bretagna nell’estate del 2021 per svelare una statua della sua defunta madre con suo fratello William, Harry ha intrapreso un’azione legale. Ha presentato ricorso giurisdizionale contro la decisione del comitato esecutivo per la protezione dei reali e delle personalità pubbliche (Ravec), che rientra nel Ministero degli Interni. In un'udienza tenutasi a Londra lo scorso dicembre, il governo ha insistito sul rigetto della richiesta di Harry, sostenendo che Ravec aveva il diritto di concludere che la protezione del Duca dovesse essere "su misura" e considerata "caso per caso".

Harry rischia di dover pagare le spese legali

Gli avvocati del Ministero degli Interni hanno affermato che la Gran Bretagna dispone di "risorse pubbliche limitate" e che è opportuno che la protezione della polizia sia limitata a coloro che "agiscono nell'interesse dello Stato attraverso il loro ruolo pubblico". La sentenza di Sir Peter ha concluso che "non c'è stata alcuna illegittimità" nella decisione di Ravec né che essa fosse "irrazionale" o "viziata da ingiustizia procedurale". Harry aveva sostenuto che, solo perché non era più un reale in prima linea, ciò non diminuiva le minacce che doveva affrontare in virtù del fatto di essere in linea di successione al trono e di "un principe del regno". Ma il giudice ha detto che Ravec "era ben consapevole dello status, del background e del profilo del ricorrente" quando ha preso la sua decisione.



Sir Peter ha elogiato il comitato Ravec, e il suo allora presidente Sir Richard Mottram, per la loro "conoscenza e competenza significative" in un'area altamente specializzata. Harry insisteva che Ravec avrebbe dovuto considerare "l'impatto che un attacco riuscito" avrebbe avuto su di lui. Ma il giudice ha detto che sarebbe "bizzarro" se l'esperto presidente di Ravec "non avesse in mente le conseguenze di un attacco riuscito" e tuttavia Ravec non avesse ancora condiviso la preoccupazione di Harry. A poche ore dalla sentenza, un portavoce di Harry ha annunciato che avrebbe presentato ricorso, aggiungendo che "non stava chiedendo un trattamento preferenziale ma un'applicazione giusta e legittima delle regole di Ravec". È l'ultimo colpo della corte per Harry dopo aver ammesso la sconfitta il mese scorso in una causa per diffamazione contro The Mail on Sunday per gli articoli pubblicati sulla sua battaglia con il Ministero degli Interni. Il Duca si è ritrovato ad affrontare una fattura legale di 750.000 sterline dopo aver abbandonato il caso appena sei ore prima della scadenza per la consegna di un elenco di documenti. Quest'ultima sfida dell'Alta Corte contro il Ministero degli Interni potrebbe procurargli una fattura stimata di 1 milione di sterline in più. Il padre di due figli potrebbe ora dover pagare le spese dei propri avvocati, nonché le spese legali del Ministero degli Interni, per un totale che potrebbe raggiungere sette cifre, riferisce il Times.