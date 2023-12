Venezia, incidente choc: gondola si rovescia e i turisti finiscono in acqua

Incidente choc con la gondola a Venezia. Non hanno assecondato la manovra del gondoliere e per fare delle foto quattro turisti orientali non solo sono finiti in acqua nel canale a Venezia, ma hanno fatto rovesciare l'imbarcazione. A sostenerli, lo stesso gondoliere che li ha messi in salvo. Nulla di drammatico vista la profondità minima dell'acqua ma tanta paura e soprattutto il freddo e il peso degli abiti pesanti zuppi che hanno reso difficile il recupero degli ospiti della città.

La dinamica

È accaduto il Rio de la Verona, vicino alla Fenice mentre la gondola stava per passare sotto un ponte con una manovra usuale ma che prevede il massimo bilanciamento dei pesi a bordo. I turisti 'disobbedientì invece si sono spostati nonostante il gondoliere gridasse loro di non farlo e di stare fermi perché ogni movimento era pericoloso. Quasi tutto il peso è finito su un solo lato ha sbilancio la gondola che si è rovesciata. Il gondoliere, anche lui finito in acqua, prima è riuscito a prendere uno dei turisti portandolo a riva. Poi si è tuffato e ha recuperato gli altri. Il fatto ripreso da passanti e residenti è inevitabilmente finito sui social raccogliendo il consenso con gli inevitabili 'like'.