Gnocchetti alla Sorrentina, Findus ritira due lotti dal mercato: «Presenti allergeni non dichiarati»

Findus richiama due lotti di "Gnocchetti alla Sorrentina" «dopo aver accertato la presenza di pesce e molluschi, allergeni non dichiarati in etichetta». Ne dà notizia lo stessa azienda in una nota, precisando che si tratta delle confezioni da 550 gr dei Lotti n. L1319 e L1320, con scadenza Dicembre 2022. L'azienda, scusandosi per «l'inconveniente causato», fa sapere di aver provveduto a bloccare la distribuzione e contestualmente attivato le procedure di ritiro dal mercato dei lotti individuati.

Gnocchetti alla Sorrentina, Findus ritira due lotti

«Questo richiamo - precisa Findus - si riferisce esclusivamente ai lotti dei prodotti menzionati e non riguarda in nessun modo né altri lotti dello stesso prodotto, né altri prodotti a marchio Findus. Si raccomanda alle persone allergiche a pesce e molluschi di non consumare i prodotti con i numeri di lotto sopra indicati. Si segnala che per i consumatori non allergici a pesce e molluschi i prodotti in oggetto non presentano rischi». I consumatori in possesso dei prodotti appartenenti ai lotti sopra indicati possono contattare i canali dell'azienda per segnalazioni ed informazioni al numero verde 800.59.68.66 o alla mail di assistenza urgente findus.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA