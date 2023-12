Glock, morto l'ingegnere che inventò le pistole più vendute al mondo: il suo patrimonio supera il miliardo di dollari

Gaston Glock, l'ingegnere che ha inventato la pistola più venduta al mondo, è morto mercoledì all'età di 94 anni, ha detto l'agenzia di stampa austriaca APA. La sua pistola, creata negli anni Ottanta, è stata distribuita in tutto il mondo, anche e soprattutto tra le forze dell'ordine e negli eserciti. Fu proprio la richiesta dell'esercito austriaco a ispirare la creazione dell'iconica pistola. La sua fortuna, dopo 40 anni, si attesta oltre il miliardo di dollari secondo Forbes.

«Gaston Glock ha tracciato la direzione strategica del Gruppo GLOCK per tutta la sua vita e l'ha preparata per il futuro. Il lavoro della sua vita continuerà nel suo spirito», si legge in una breve nota pubblicata dall'azienda sui social.