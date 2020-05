Gilet Arancioni, migliaia di persone nelle piazze: «Vogliamo la nuova lira italica e un governo votato dal popolo»

In Italia questa mattina ci sono varie manifestazioni dei Gilet arancioni": un nuovo movimento che chiede essenzialmente il ritorno alla "lira italica"e un governo votato dal popolo.

A Milano centinaia di persone in questo momento sono radunate in piazza Duomo, senza alcun distanziamento e alcuni senza mascherine, nonostante l'allarme contagi in Lombardia. A Roma in piazza Venezia alta tensione con le forze dell'ordine da parte dei manifestanti che urlano "libertà". Anche qui molte persone assembrate in strada senza alcuna mascherina e rispetto delle distanze. Tante bandiere dell'Italia e mascherine tricolori. Un cordone di agenti e mezzi blindati dei carabinieri impedisce ai manifestanti di muoversi lungo via del Corso.

Si è riunita anche a Trento, al pari di quanto avvenuto in altre 30 città italiane, la 1/a assemblea dei Gilet arancioni, il movimento nato su iniziativa dell'ex generale dei carabinieri Antonio Pappalardo. Un centinaio di persone si sono riunite, sulle porte del Palazzo della Regione, in piazza Dante, per avviare le procedure di costituzione di quella che è stata definita come un'assemblea costituente per promuovere un cambio di passo della politica a livello nazionale.

Partiamo dal popolo per chiedere la fine del Governo Conte, l'elezione di un nuovo Parlamento e di un nuovo capo dello Stato, e per porre fine alla dittatura sanitaria in atto. Inoltre chiediamo di promuovere l'introduzione di una moneta, chiamata nuova lira italica, poter sostenere le famiglie e le imprese italiane", ha detto il coordinatore regionale Renato Calcari. , poter sostenere le famiglie e le imprese italiane", ha detto il coordinatore regionale Renato Calcari.

L'assemblea, convocata attraverso "Facebook", ha votato i diversi punti proposti all'unanimità per alzata di mano. A quanto specificato da Calcari, altri appuntamenti del movimento a livello regionale verranno comunicati attraverso le pagine "social". Le manifestazioni si svolgeranno nel modo seguente: 30 maggio 2020, ore 10,00 Palermo, piazza Parlamento

Catania, piazza Università Agrigento, piazza Stazione Centrale Ragusa, piazza delle Poste

Messina, piazza Duomo Gela, piazza Umberto I

Siracusa, piazza Emanuela Pancali

Reggio Calabria, piazza Arena dello Stretto

Catanzaro, piazzale del Palazzo della Regione

Potenza, piazza Prefettura;

Matera, piazza Vittorio Veneto Fasano, piazza Accia Campobasso, piazza del Municipio

Napoli, piazza del Plebiscito

Cagliari, piazza dello Stadio di Sant’Elia

Pescara, piazza Sacro Cuore

Roma, piazza Santissimi Apostoli

Ancona, piazza Monumento dei Caduti – Passetto

Firenze, piazza Santa Mari Novella

Bologna, piazza Maggiore

Milano, piazza Duomo

Bergamo, Piazza Matteotti, ore 14,30;

Torino, piazza Statuto Mestre

Venezia, piazza Erminio Ferreto

Genova, piazza De Ferrari

Trento, piazza Dante

Udine, piazza I maggio

Trieste, piazza Unità d’Italia

Aosta, piazza Chanoux Manifestazione 31 maggio 2020, ore 10,00

Bari, piazza della Prefettura Manifestazione 2 e 3 giugno 2020, ore 14,00

Roma, piazza del Popolo Il Generale Antonio Pappalardo, Presidente del Movimento Gilet Arancioni, interverrà il 30 maggio alle ore 10,00 in Milano, alle ore 14,30 in Bergamo, il 31 maggio alle ore 10,00 in Bari e il 2 giugno alle ore 14,00 in Roma piazza del Popolo.

