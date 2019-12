Giacomo, studente universitario di 24 anni, trovato morto in appartamento

PADOVA - Studente rientra a casa per l'ora di cena e trova il coinquilino deceduto. La tragedia si è consumata ieri sera in un appartamento in via Raggio di Sole a Padova. La vittima è uno studente universitario di 24 anni, Giacomo Davanzo, di San Donà di Piave. Quando l'amico è arrivato a casa Giacomo era nella sua stanza e per lui non c'era più nulla da fare. Sul posto è intervenuta la polizia, ora sarà l'autopsia a stabilire le cause del decesso del ragazzo.

LEGGI ANCHE:

Studente suicida il giorno della laurea «Mentiva, non aveva finito gli esami»

Trovato morto Omar, 17enne scomparso lunedì scorso. E' mistero sulle cause

Ultimo aggiornamento: 19:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA