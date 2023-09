Matteo, il genietto di 16 anni iscritto all'università di Berlino: in 30 giorni ha studiato il programma di 5 anni di liceo

Ammesso all’università ad appena 16 anni. Si chiama Matteo Bernardeschi e vive a Ostia con papà Edoardo e mamma Lucia. Figlio unico, appassionato di matematica e materie scientifiche è iscritto alla facoltà di ingegneria all’università di Berlino. Un genio dei numeri, curioso, che ama capire e approfondire tutto ciò che fa. Preciso e rigoroso, Matteo sostiene di non avere alcuna difficoltà ad imparare in fretta, a mettere insieme formule matematiche che nessuno gli ha mai spiegato prima, semplicemente seguendo un video trovato in rete.

Il percorso

Dopo le scuole medie, l’iscrizione al liceo scientifico Vincenzo Pallotti di Ostia dove già dal primo anno gli insegnanti e il preside, Vito Giannini che non ha mai smesso di stargli accanto, capiscono le capacità di questo adolescente. «Fin da bambino sono sempre stato affascinato dalle materie scientifiche – dice Matteo – durante il primo anno di liceo i professori di matematica e fisica mi stimolavano, proponendomi quesiti sempre più complessi», che concludeva in un lampo.

Così nel giro di appena trenta giorni con il supporto dell’insegnante di matematica porta avanti «tutto il programma dei cinque anni, risolvendo tutti i quesiti della preparazione all’esame di maturità», aggiunge Matteo. Iniziato il secondo anno dello scientifico, il ragazzo insieme ai genitori prende in considerazione un percorso scolastico alternativo «per esprimere concretamente e fattivamente – dice – le mie potenzialità, cercando una strada per accedere in anticipo all’università». La possibilità è frequentare, contestualmente alle normali lezioni al liceo, i corsi di preparazione degli A – Level internazionali dell’Università di Cambridge. Vale a dire gli esami di valutazione di livello pre-universitario in inglese che consentono agli studenti di entrare negli atenei più prestigiosi, indipendentemente dall’età anagrafica e scolare. Matteo viene prima inserito a un livello base, meno difficile, ma dopo qualche giorno gli insegnati sono costretti a spostarlo ad un corso superiore di matematica. Alla fine del percorso supera brillantemente le quattordici prove d’esame di matematica, fisica e computer science con due dieci e lode e un nove. Intanto all’università Roma Tre partecipa al test d’ingresso alla facoltà di ingegneria aerospaziale per iscriversi a La Sapienza e anche questo va liscio come l’olio. «Tutto – prosegue il ragazzo - senza tralasciare gli studi del secondo anno di scientifico», che ha concluso con il massimo dei voti in tutte le materie e una media del 10. A fine luglio vince la seconda selezione per accedere all’ateneo romano. C’è però un problema.

«L’università ha stoppato la mia immatricolazione – dice – perché al mio attivo avevo solo dieci anni di scolarità invece dei dodici previsti». Eppure, il ragazzo è stato regolarmente accettato ai test d’ingresso ed ha superato tutte le prove pre-universitarie. Documenti alla mano, resta da superare lo scoglio della burocrazia. Matteo, però, non perde la speranza di trovare una soluzione. Intanto in queste settimane per lui, mamma Lucia e papà Edoardo è stata una corsa contro il tempo per trovare una soluzione in Europa. La prima ha bussato direttamente a casa.



LA GERMANIA



L’università berlinese, interessata alle sue sorprendenti capacità, lo ha contattato accettando la sua iscrizione. Matteo può dunque frequentare le lezioni online di ingegneria. Ad essere interessati a questo genio della matematica e della fisica sono anche un paio di atenei londinesi e statunitensi che gli hanno aperto le porte delle loro facoltà. Per lui insomma c’è solo l’imbarazzo della scelta. Intanto continua a vivere la sua “normalità”. Esce con la fidanzata e ormai ex compagna di classe Francesca Romana «che ringrazio per essermi stata accanto e avermi sempre sostenuto», va in barca a vela e sta per tornare a fare Karate.