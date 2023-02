Frontale tra due auto: muore ragazza di 26 anni, gravissima una donna

Continua la scia di sangue sulle strade della provincia di Treviso. Una giovane di 26 anni è deceduta nel tardo pomeriggio di oggi, 11 febbraio, in uno scontro frontale con un'altra vettura, in via Pio X a Mareno di Piave (Treviso). La vittima era da sola alla guida della sua auto, che si è scontrata con l'altra macchina, guidata da una donna di 39 anni, rimasta gravemente ferita.

I soccorsi sul posto

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco arrivati da Conegliano, che hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto una donna che è stata stabilizzata dal personale sanitario del Suem ed elitrasportata in ospedale. Niente da fare, invece, per la 26enne deceduta sul colpo. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell'incidente.