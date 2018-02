Gelo in casa: trovato morto Per riscaldarsi solo la vecchia stufa a legna

di Annalisa Fregonese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CODOGNÈ - È un dramma del freddo, della solitudine e della povertà quello che si è consumato ieri in via Roma, in un modesto alloggio popolare. Diop Fary, 69 anni, senegalese, è stato trovato morto. Gli amici, non vedendolo da sabato, sono andati a casa sua. Trovando la porta chiusa. Hanno così allertato i carabinieri i quali hanno a loro volta chiamato i vigili del fuoco. Forzato l'uscio, l'uomo è stato trovato all'interno privo di vita.Un'esistenza ai margini della società. In Italia da moltissimi anni Diop Fary non lavorava. Aveva ottenuto l'alloggio Ater di via Roma, un'abitazione molto modesta, costruita parecchi anni fa. Si arrabattava come poteva, all'interno aveva una stufa, si scaldava facendo a pezzi dei bancali di legno che riusciva a recuperare. Certo non erano il massimo, ma quei bancali servivano a rendere l'ambiente vivibile. Anche se, con le temperature polari di questi giorni e il vento gelido che soffia in continuo, la faccenda si era fatta più difficile. Diop Fary era seguito dai Servizi sociali del comune di Codognè. Inoltre la comunità senegalese cercava di dargli una mano, sovente i suoi connazionali andavano a fargli visita. Portandogli pure del cibo...