Francesco Natale, morto nell'incidente a Capua il rapper 30enne noto come "Dirtygun"

Diventa ancora più pensante il bilancio delle vittime della strada in provincia di Caserta. Questa mattina, intorno alle 5.30, è morto a Capua un centauro del luogo, Francesco Natale, 30 anni, rapper noto come "Dirtygun", travolto da un'auto. L'incidente è avvenuto sulla provinciale tra Capua e San Tammaro, in prossimità del ponte della "Pierrel", che è stato chiuso alcune ore.

Sul posto, oltre al personale medico del 118, sono intervenute anche le pattuglie della Polizia stradale per effettuatre i rilievi. In corso le indagini per ricostruire cause e dinamice. Il centauro, che abitava poco distante dal luogo dell'incidente, è morto dopo lo scontro con un'utilitaria.