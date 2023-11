Filippo Turetta, le origini: l’infanzia, il trasferimento, il ristorante di famiglia e le scuole a Torreglia dove abita

Filippo Turetta, sono a Torreglia (Padova) le origini del ragazzo indagato per l'omicidio di Giulia Cecchettin. Poco più di 6000 abitanti ai piedi dei Colli Euganei, tutti spiazzati per quanto accaduto. Un vero e proprio terremoto. Cosa sanno di lui? Ben poco. Perché non è una persona espansiva, anzi.

La passione per le passeggiate

È un grande appassionato di passeggiate proprio nelle zone dei Colli Euganei, dove era solito andare.

L'amore con Giulia nato all'università

I due si sono conosciuti all'Università di Padova, entrambi sono studenti di Ingegneria biomedica al Bo.

E tra i banchi si sono innamorati. Ma la loro storia d'amore è terminata, a detta dello zio di lei, in modo amichevole.

Sono rimasti amici e capitava che uscissero ancora insieme. Per questo nessuno si è fatto domande quando sabato lui è passato a prenderla a Vigonovo per portarla a mangiare al Mc Donald della Nave de Vero a Marghera.

Il trasferimento

I Turetta hanno abitato per anni in via Barbieri, poi si sono trasferiti nel centro del borgo collinare, in via Mirabello, nell’appartamento del nonno. Un percorso di studi senza intoppi quello di Filippo, con pochissimi esami in ritardo rispetto al piano di studi, ma come succede a moltissimi universitari.

Dove abita

Poche case non più alte di quattro piani. Qui, in un condominio in via Mirabello a Turreglia, è cresciuto Filippo. Un piccolo centro, ma non distante da Padova: meno di 20km, poco più di un quarto d'ora per arrivare nella città veneta. “Qua la gente viene a dormire e poi va a lavorare – spiega al Resto del Carlino una ragazza che esce dal portone del palazzo a tre piani color pastello – qui non conosco nessuno. Ho scoperto dai telegiornali che faccia avesse Filippo. I suoi genitori? Non ricordo nemmeno di averli mai incrociati". Per molti il giovane è un fantasma. “Non sapevo nemmeno abitasse qui”, nota un’altra vicina. Qui si lavora molto.

Il ristorante di famiglia

La famiglia di Filippo gestisce il ristorante La Cicogna fino a poco tempo fa viveva in una casa di Torreglia alta, poi si sono trasferiti in centro paese. Filippo frequentava il volley e la palestra comunale, come indicato da Telenordest.

Il liceo scientifico

«Cerco di contattarlo da domenica, ma ogni volta mi risponde la segreteria", racconta al Gazzettino Luca, amico ed ex compagno di classe del 22enne . "Lo conosco dalle elementari, con lui ho fatto le medie a Torreglia e il liceo Alberti ad Abano, assieme ne abbiamo passate tante, è un ragazzo dal cuore d'oro. Ancora ho difficoltà a credere che sia scomparso con Giulia. So che si erano lasciati ad agosto, anche perché Giulia stava passando un periodo difficile dopo aver perso la madre l'anno scorso».