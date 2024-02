Fedez, il capo di Codacons risponde all'ultima querela: «Broccolino, se sei nullatenente non andare in Lamborghini a dare soldi ai poveri»

Continua la battaglia a colpi di denunce e video social tra Fedez e il Codacons. Lunedì è arrivata la notizia della querela per diffamazione e calunnia da parte del rapper, dopo che l'associazione dei consumatori aveva depositato un esposto alla Guardia di Finanza affinché indagasse sulle società facenti capo a Federico Lucia, che si era definito "nullatenente" in un'udienza del 2020 per una causa proprio con il Codacons.

Nel pomeriggio, la risposta del presidente dell'associazione, Carlo Rienzi, che ha risposto al marito di Chiara Ferragni con un video su Youtube.

Fedez "broccolino"

«Ma se sei nullatenente, che ti frega? I nullatenenti non hanno niente da temere».

Con un video di taglio ironico pubblicato su YouTube, il presidente del Codacons, l'avvocato Carlo Rienzi, si è rivolto a Fedez stringendo tra le mani un broccolo. «So che ti sei un po' offeso perché abbiamo fatto un esposto alla Guardia di Finanza per la rete di società di cui sei azionista» dice Rienzi nel video. «Ma se sei nullatenente, che ti frega? I nullatenenti non hanno niente da temere, vedrai che non uscirà fuori niente».

«Attento però. Perché, giuridicamente, se tu hai delle società - aggiunge il presidente del Codacons - non è che puoi dire che sei nullatenente. Un'altra cosa. Non andare con la Lamborghini a dare i soldi ai poveri. Come fanno le persone a credere che sei nullatenente? Stai un po' più attento». Il video si conclude con un «Se ti abbiamo offeso, ti chiediamo scusa, caro Broccolino»: una risposta al nomignolo "Patatino", con cui Fedez si rivolge a Rienzi.