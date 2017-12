Esplosione in oleodotto in Libia: il petrolio vola in borsa a New York

Un oleodotto che collega i campi petroliferi della compagnia al-Waha al terminal di El Sider è stato colpito da un'esplosione nel suo tratto a circa 30 chilometri della città libica di Maradah. Secondo quanto hanno riferito dall'Esercito nazionale libico (Lna) al Lybia Times si sarebbe trattato di un attacco terroristico. «Testimoni hanno visto due jeep vicine alla zona poco prima dell'esplosione e noi crediamo che stessero piazzando l'esplosivo», ha detto un portavoce di Lna.



Secondo quanto hanno reso noto dalla brigata di Marada, che ha il compito di proteggere l' oleodotto colpito, l'esplosione è stata provocata da uomini non identificati. L'incidente molto probabilmente provocherà un calo della produzione di greggio della Libia. Waha Oil è una sussidiaria della compagnia petrolifera nazionale Noc.



La compagnia nazionale libica del petrolio (Noc, National Oil Corporation) ha annunciato che a causa dell'esplosione che ha interrotto l' oleodotto di Al Sider (Sidra) in Cirenaica, la Libia perde circa 90.000 barili di greggio al giorno. La Noc non ha confermato la notizia, data da fonti militari libiche, che l'esplosione è stata provocata da un commando di terroristi.



Il petrolio vola a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,49% a 59,34 dollari con l'esplosione di un oleodotto in Libia.

