Ernesto Tafuri, il dentista dei vip morto nell'incendio a Roma. Chi era: i clienti attori e i guai con la droga

«Istruttore di sub, pilota di aerei, di Ferrari, medico chirurgo e odontoiatra». Così si legge nella descrizione del profilo Facebook di Ernesto Tafuri, 70 anni, rimasto vittima di un incendio divampato questa mattina nel suo appartamento in via Caposile, in zona Prati. Conosciuto dai più per essere il dentista dei vip, tanti infatti gli attori e personaggi dello spettacolo che tra gli anni 90 e 2000 frequentavano il suo studio in via Montello, vicino a piazza Mazzini.

La carriera e i problemi giudiziari

Una carriera brillante, con contratti di attori legati ai suoi interventi per poter essere scritturati (come lui stesso ha affermato in un’intervista di qualche anno fa). Poi, nel 2017, i problemi con la giustizia: a causa di una denuncia ricevuta da un vicino per minacce, le forze dell’ordine trovano nella sua abitazione tre contenitori per alimenti pieni di cocaina. Verrà quindi arrestato per spaccio e denunciato per detenzione di armi, nel suo appartamento infatti erano state rinvenute anche cinque spade e circa 500 proiettili.