Lo squalo ultracentenario riappare nel Mar dei Caraibi: nato nel 1505. Cela il segreto dell'elisir di lunga vita?

I biologi hanno avvistato uno squalo della Groenlandia nel Mar dei Caraibi, quindi a chilometri di distanza dal suo habitat naturale, e precisamente al largo delle coste del Belize.

Si tratta del più antico vertebrato vivente sulla Terra. Inizialmente gli scienziati pensavano si trattasse di uno squalo a sei branchie, un predatore che vive in acque profonde, ma fotografandolo, riferisce "Science Alert", il sospetto è che si tratti proprio di un raro avvistamento dell'animale abituato alle acque fredde dell'Artico.

Devanshi Kasana, biologo e dottorando nel laboratorio di ecologia e conservazione dei predatori della Florida International University a "Mashable": «All'improvviso abbiamo intravisto una creatura lenta, sembrava qualcosa di preistorico».

Al momento dell'avvisamento i ricercatori erano lì, riferisce la rivista "Marine Biology", per studiare ed etichettare gli squali tigre.

Lo squalo che vive cinquecento anni

Tuttavia non è la prima volta che questa specie artica viene avvistata. Era già diventato una superstar comparendo sulle copertine delle riviste scientifiche nel 2016 e si stima sia nato nel 1505 (si stima che la loro età oscilli tra i 250 e i 500 anni), un anno prima della morte di Cristoforo Colombo. Misura circa 5 metri e mezzo. L'età di queste creature viene calcolata attraverso un modello matematico in cui vengono analizzati il cristallino e la cornea, un modus operandi che i ricercatori hanno già utilizzato rimuovendo gli occhi a 28 esemplari femmine che erano stati pescati per sbaglio.

I test sul carbonio hanno un margine di errore di 120 anni, il che significa che nel peggiore dei casi avrebbe 395 anni. Studiarne la longevità può rivelarsi fondamentale, così da ritardare anche l'invecchiamento umano e per capire come vivono così tanti anni senza sviluppare il cancro o altre malattie.