Eleonora Sirabella morta nella frana di Ischia, aveva 31 anni. Il corpo ritrovato in piazza trascinato dal fango

È Eleonora Sirabella una delle due vittime sinora accertate nelle frane che hanno colpito l'isola di Ischia oggi. La ragazza ha 31 anni. Il corpo è stato trovato in piazza, dopo essere stato travolto dal fango. Solo in serata si è riusciti a darle un’identità. Il ritrovamento è avvenuto in piazza Maio, una delle zone immediatamente battute dai soccorritori. In quel momento operavano già una cinquantina, tra carabinieri, vigili del fuoco e volontari, prima che giungesse anche il personale della Protezione Civile. Sotto gocce di pioggia fredde e pungenti come spilli di ghiaccio, si cercano altri corpi.

Eleonora Sirabella, 32 anni il 4 gennaio prossimo, nativa di Casamicciola. L’identificazione è avvenuta in serata, dopo che per ore altri nomi erano rimbalzati, in particolare quello di una cinquantenne di origini bulgare.

Eleonora Sirabella morta nella frana, l'amore per il mare

Dal profilo facebook della ragazza si legge che aveva studiato all'ITCG G E. Mattei-Casamicciola, era di Lacco Ameno. Sui social era abbastanza attiva, le piaceva condividere la propria vita: anche quella familiare. Un'immagine la ritrae insieme al padre. In un'altra foto, invece, si vede mentre dà le spalle alla luna piena.