Rafah, l'Egitto costruisce un muro in Sinai nel caso di esodo dei palestinesi. Onu: «Rischio catastrofe»

L'Egitto sta costruendo un mega muro in Sinai in vista di un esodo di profughi palestinesi, secondo media Usa. Centinaia di palestinesi lavorano in Israele alla costruzione delle barriere con la Striscia, riporta Ynet. Biden ribadisce a Netanyahu la contrarietà Usa a un attacco su Rafah che non preveda «tutele per i civili palestinesi».

Il rischio esodo

«Una catastrofe». Così Filippo Grandi, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, descrive la prospettiva di un esodo di palestinesi dalla Striscia di Gaza nel Sinai, in Egitto, intervenendo alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. «Sarebbe una catastrofe per i palestinesi, una catastrofe per l' Egitto e una catastrofe per il futuro della pace», ha detto Grandi riferendosi all'invasione di terra di Rafah annunciata dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. In merito alla posizione egiziana rispetto agli sfollati palestinesi, Grandi fa notare che «gli egiziani hanno detto che le persone dovrebbero essere assistite all'interno di Gaza, e noi stiamo lavorando su questo».

La posizione di Israele

«O i nostri ostaggi torneranno o espanderemo l'operazione a Rafah».