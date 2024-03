Edoardo Galli, 17enne scomparso da 4 giorni: sul web cercava come sopravvivere in montagna, ipotesi fuga in Russia. L'appello dei genitori

Risulta scomparso da quattro giorni Edoardo Galli, 17enne di Colico (Lecco), che ha fatto perdere le sue tracce giovedì scorso, sparendo nel nulla. Il giovane era uscito per andare a scuola a Morbegno (Sondrio) ma non è entrato in classe e avrebbe preso un treno dalla stazione di Morbegno in direzione Lecco-Monza-Milano. Il cellulare che aveva con sé risulta spento.

L'appello dei genitori di Edoardo Galli a Chi l'ha Visto

A denunciarne la scomparsa sono stati i genitori, che hanno affidato a 'Chi l'ha visto' un accorato appello: «Ti stiamo aspettando a braccia aperte, torna, siamo tutti preoccupati - ha detto il padre del ragazzo -.

Edoardo Galli scomparso, ore d'ansia

Al momento della scomparsa, si legge nel post condiviso sui social, Edoardo Galli, alto 1,80 mt, capelli castano chiaro, occhi grigio verdi e con indosso un paio di occhiali fotocromatici, portava un giubbino di jeans blu scuro, pile beige, camicia marrone a quadretti e scarpe Adidas bianche e strisce blu. Tra i segni particolari si segnala una lieve cicatrice sopra l'occhio destro. Quando è uscito di casa aveva con sé il cellulare, che però risulta spento. Chiunque dovesse vederlo può contattare le forze dell'ordine al 112 oppure l'Associazione Penelope Lombardia al 380.7814931.

Prefettura e carabinieri allertati

Anche la prefettura di Lecco ha pubblicato un appello, e chiunque abbia informazioni utili può chiamare i carabinieri al numero 0341/940106. In base alle informazioni diffuse dai conoscenti del ragazzo sui social, Edoardo «potrebbe essersi avventurato da solo in montagna, perché nei giorni precedenti ha navigato a lungo su siti di montagna con le seguenti parole chiave: quanto a lungo può sopravvivere una persona senza cibo in montagna, pericoli della montagna, costruire rifugi di sopravvivenza» si legge in un post. Il giovane non avrebbe grande esperienza alpina e non risulta abbia preso cibo o acqua e potrebbe doverli comprare ma avrebbe portato con sé un sacco a pelo. Tra le ipotesi che circolano c'è anche quella che il 17enne possa essersi diretto verso il conflitto russo-ucraino, perché la mamma è di nazionalità russa e potrebbe avere il doppio passaporto.