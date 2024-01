Carri armati T-80 russi colpiti dal drone, il video choc. «Esplosione, poi le fiamme», 2.600 tank persi da Mosca

L'Ucraina ha pubblicato un video diventato viralo che mostra il momento drammatico in cui droni colpiscono con successo carri armati russi sulla linea del fronte. «I competenti operatori di droni della Guardia Nazionale hanno abbattuto un carro armato russo prima di distruggerne un altro che si stava avvicinando per l'evacuazione», ha scritto il Ministero della Difesa ucraino su Twitter, venerdì scorso, accanto a un video di due minuti proveniente da una località non specificata.

Armi nucleari nel Regno Unito, il piano degli Usa contro la minaccia russa

Guerra Ucraina, i tank persi dai russi

Durante i 23 mesi di guerra, la Russia ha perso 736 carri armati T-80 e un totale di 2.666 carri armati in generale, secondo gli ultimi dati dal sito web Oryx, che tiene traccia delle perdite da entrambi i lati utilizzando fonti aperte per verificare i numeri.

L'Ucraina stima un numero molto più alto. All'inizio del video c'è un'immagine a colori illustrativa di un carro armato T-80, apparentemente non collegata al filmato successivo. Il filmato inizia con due carri armati che procedono lungo un'autostrada dal punto di vista di un drone, che sembra seguire i veicoli. Un missile viene sganciato sul primo carro e si vede un'esplosione. «Colpendo il sedile del conducente, il veicolo perde il controllo», recita la didascalia in ucraino. Il carro sbanda verso destra prima di colpire una barriera naturale, probabilmente un terrapieno, dove si ferma. Si vede un soldato che corre fuori dal lato sinistro del carro e scappa prima che un'altra esplosione venga sganciata sul veicolo, poi avvolto dalle fiamme.

Tank colpito, altre tre esplosioni

Un'altra sequenza mostra missili sganciati su ciò che sembra essere l'altro carro mostrato all'inizio del filmato. Ci sono tre esplosioni prima che il video sfumi in nero. Al sabato, le riprese avevano ricevuto più di 155.000 visualizzazioni. In precedenza, le forze armate ucraine avevano vantato l'impatto che i veicoli da combattimento di fanteria Bradley donati dagli Stati Uniti hanno avuto sui carri armati russi, compresi i loro veicoli più avanzati, i T-90M.