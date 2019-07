I genitori denunciano il figlio drogato e fanno arrestare il pusher

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LENDINARA - Nei giorni scorsi ai carabinieri deldi Rovigo hanno arrestato in flagranza di reato undi Lendinara, celibe, disoccupato, con pregiudizi di polizia specifici. E' ritenuto responsabile, a vario titolo dei reati didel tipo eroina, cocaina, hashish, marijuana ed ecstasy.L’arrestato e’ stato associato alla casa circondariale di Rovigo. Le indagini sono scaturite a seguito di unapreoccupati per la salute del figlio, assuntore di stupefacenti. Le informazioni acquisite consentivano di individuare il 39enne: è scattata la perquisizone domiciliare che consentiva di sequestrare circa 970 grammi di marijuana, 220 grammi di hashish, 150 grammi di cocaina, due dosi di eroina, 88 pasticche di ecstasy, 4.150 euro denaro provento di attivita’ di spaccio, bilancini elettronici e materiale vario per il confezionamento degli stupefacenti.