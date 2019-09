Uragano Dorian, 5 morti alle Bahamas: «Devastazione senza precedenti»

L'uragano Dorian è stato declassato a categoria 3, mentre continua a imperversare sulle Bahamas, procedendo lentamente in direzione della Florida con venti fino a 200 chilometri all'ora. Lo ha reso noto il Centro nazionale per gli uragani (Nhc).



Il passaggio di Dorian sulle Bahamas ha fatto cinque morti e 21 feriti, oltre a «devastazioni senza precedenti», come detto dal premier Hubert Minnis, secondo cui il Paese si trova «nel pieno di una tragedia storica». Intanto, l'uragano, secondo l'ultimo aggiornamento del National Hurricane Center, si trova a circa 160 chilometri dalle coste del sunshine state. Dorian si è mosso ieri solo 10 chilometri in un periodo di otto ore, fermandosi per circa 30 ore sulle Bahamas, in particolare su Grand Bahama e sulle Isole Abaco, dove si sono registrate le cinque vittime, tra cui un bambino di otto anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA