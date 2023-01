SENIGALLIA - Primo passo ufficiale nel grande mondo musicale per gli Intersidera, giovanissima band nata nel 2016 a cavallo di Senigallia, Corinaldo, Mondavio e San Lorenzo in Campo. A formare il sestetto la voce di Michele Casoni, le chitarre di Federico Gianantoni e Simone Godi, il basso di Jonathan Bruciati, le tastiere di Matilda Valentini e la batteria di Nicola Venturi. Sin dai primi giorni la band ha iniziato a lavorare per costruire un repertorio di cover, fino a quando nel 2019 la decisione di iniziare a costruire un proprio “pacchetto” di canzoni.



I progetti



«Avevamo già progetti diversi – ricorda il cantante Michele Casoni – e ci conoscevamo perché parte dell’ambiente musicale della zona. Abbiamo lavorato tanto, ci siamo fatti conoscere nella zona e poi abbiamo preso la decisione di produrre il nostro materiale». Pubblicato nei giorni scorsi il primo singolo della band si chiama “Dorian” (chiaro riferimento al Dorian Gray di Oscar Wilde) e sarà parte integrante del debutto su lunga distanza dell’album chiamato “Amnesia: Echi di Futura Memoria”. Il suono del sestetto marchigiano è pieno di energia e determinazione, evidenti sono i richiami al progressive-alternative metal. Il singolo “Dorian” è stato anche presentato durante l’evento di Fano dello scorso ottobre “Con il cuore nel fango”, organizzato per raccogliere fondi a seguito della terribile alluvione che a settembre 2022 ha flagellato provincia di Ancona e di Pesaro.



La scrittura di getto



«Dorian è stata scritta di getto – prosegue il cantante degli Intersidera – e subito abbiamo capito di avere qualcosa di valore tra le mani. Per il resto nell’album in arrivo tra qualche settimana si potranno sentire le nostre influenze progressive metal. Il disco sarà un concept album, dove le canzoni saranno legate da un viaggio interiore nell’inconscio di ognuno di noi». Non la prima esperienza dal vivo, perché i ragazzi marchigiani hanno data prova delle loro abilità in più di una occasione. Gli Intersidera si sono esibiti in diversi locali tra Marche e il resto dello stivale (con puntante anche a Monaco di Baviera) aprendo anche il concerto anconetano di Motta alla Mole. Proprio con Motta una grande occasione di confronto con chi – oltre le differenze del genere – è riuscito a concretizzare la passione trasformandola in mestiere. «Prima di aprire per Motta eravamo piuttosto tesi – ricordano dalla band – per noi è stata una grande emozione. Con Motta, nonostante il genere apparentemente diverso, abbiamo condiviso la stessa voglia di lasciare e regalare emozioni al pubblico».



Gli Studios di Castelfidardo



Le registrazioni, il missaggio e la masterizzazione del brano e dell’album sono avvenute all’interno dei Dyne Engine Studios di Castelfidardo, con Manuele Pesaresi in cabina di regia. Esperienza estremamente positiva, come ha commentato la band tutta. Il disco, così come il singolo, verrà reso disponibile attraverso le maggiori piattaforme di streaming. Prevista anche la stampa di copie fisiche che la band venderà attraverso lo shop digitale e durante i concerti. Al momento il disco verrà distribuito senza una etichetta discografica, ma attraverso autoproduzione.