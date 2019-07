Donna espulsa dal volo perché vestita in modo troppo sexy: niente minacce

di Marta Ferraro

Una donna è stata allontanata dall'aereo sul quale si apprestava a viaggaire perché indossava degli abiti considerati poco idonei dalla compagnia.La passeggera britannica, Harriet Osborne, ha denunciato il comportamento dell'equipaggio, definendolo sessista, dopo essere stata invitata a abbandonare il volo che doveva portarla da Malaga a Londra, tuttavia la compagnia aerea britannica EasyJet sostiene che la donna abbia avuto anche atteggiamenti minacciosi nei confronti dei suoi impiegati.Harriet Osborne, 31 anni, indossava una camicetta di pizzo parzialmente trasparente e secondo il Sun, alcuni passeggeri si erano lamentati anche del fatto che i capezzoli della donna erano visibili.Salendo sull'aereo la donna ha raccontato che si è sentita dire «Non salirai a bordo dell'aereo in questo modo».L'equipaggio ha disposto, dunque, l'espulsione della donna dal volo, sostenendo che il suo abbigliamento non era appropriato data anche la presenza di bambini. La passeggera, una truccatrice mamma di due bambini, sostiene che non le è stato concesso di salire a bordo dell'aereo neanche dopo essersi coperta con altri indumenti.«Mi hanno portato lontano dall'aereo, ero sotto choc», ha denunciato Osborne, precisando che ha dovuto passare un'altra notte nella città spagnola dopo la fine della sua vacanza e pagare il biglietto per un altro volo il giorno successivo.EasyJet, d'altra parte, dato l'atteggiamento prorompente della donna ha fatto sapere che «non tolleriamo comportamenti offensivi o minacciosi nei confronti del nostro personale».