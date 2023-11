Dieta delle carote: «Ne ho mangiato così tante che la mia pelle è diventata arancione». Cos'è la carotenemia

Dena Rendall è un'influencer scozzese di 20 anni che ha un certo seguito sui suoi canali social: le piattaforme che utilizza di più, infatti, sono Instagram e Tiktok. Proprio attraverso queste ultime, ha raccontato la sua disavventura con le carote, un ortaggio che, fin da quando era bambina, le è sempre piaicuto molto. Si sa, tuttavia, che il troppo storpia e, infatti, per questa sua passione per le dolci verdure, la pelle di Dena è diventata arancione. Ma andiamo con ordine.

La dieta

Dena Rendall è una content creator che segue una dieta vegetariana e va pazza per le carote. Questa sua passione l'ha portata a consumare, negli ultimi anni, anche 10 verdure arancioni al giorno, con l'aggiunta di una patata dolce e di tre peperoni. Tutti ortaggi super pigmentati che hanno causato in Dena la carotenemia, una pigmentazione della pelle giallo-arancio causata da alti livelli di carotene nel sangue. Infatti, la pelle dell'influencer era diventata di un riflesso arancione e, come da lei dichiarato, le bastava davvero poco per abbronzarsi. Gli amici di Dena hanno notato un cambiamento nel colore del suo colorito e, inizialmente, lei ci è rimasta male per alcuni commenti ma, poi, ha pensato che, almeno, non c'era nulla di artificiale o chimico nel suo corpo. Comunque sia, ora, la tiktoker ha ridotto il cosumo di carote: adesso ne mangia sei al giorno.

La pelle arancione

Recentemente, sui social, Dena ha detto: «Avere la pelle di questo colore grazie alle carote, è sicuramente più salutare di farsi le lampade. Sono una ragazza bionda e pallida con la pelle molto chiara ma poiché mangio così tante carote posso abbronzarmi tutto l'anno. Sembravo un Umpa Lumpa, gli aiutanti di Willy Wonka. Ho smesso di ricevere così tanti commenti da quando ho ridotto le carote perché la mia pelle sta tornando a un colorito normale».