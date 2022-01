David Sassoli ricoverato per complicanze al sistema immunitario: «In ospedale dal 26 dicembre»

David Sassoli, europarlamentare Pd e presidente del Parlamento europeo, è ricoverato in ospedale. A dare la notizia è il suo portavoce Roberto Cuillo, che fa sapere che «il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli dal 26 dicembre è ricoverato in una struttura ospedaliera in Italia». «Tale ricovero - si legge nella nota - si è reso necessario per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. Per questo ogni attività ufficiale del Presidente dell'europarlamento è cancellata».

