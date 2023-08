Coppia di turisti perde la nave da crociera a Bari: «Capitano, ci aspetti per favore. Se volete, potete fermarvi»

«Capitano, ci aspetti per favore». Coppia di turisti perde la nave da crociera a Bari. I due iniziano a urlare dal porto della città pugliese. «Se volete, potete», grida lei. Il riferimento è alla possibilità del numero 1 del transatlantico di poter fermare il viaggio in qualsiasi occasione. Ma, come si vede nel video diffuso da Welcome to favelas, la passerella è già stata tolta.

Il video

Il filmato è stato diffuso da diversi utenti e registrato da chi era sulla crociera, che si è divertito a riprendere la scena chiedendosi cosa volessero dire quelle suppliche rivolte al capitano. Della coppia, ad agitarsi di più il marito: che salta sulle panchine e prova a bloccare la partenza. In camicia e bermuda (e con le borse) le prova tutte. Ma non sembra che sia riuscito a fermare la nave. E dalla clip non è dato saperlo.

I commenti

"Capisco che la colpa è dei signori, purtroppo se fai lo fai una volta poi lo pretendono tutti.