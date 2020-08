Coronavirus in Italia: 481 nuovi positivi e 10 decessi. Gli attualmente positivi verso quota 14mila

Ultimo aggiornamento: 17:17

: sono ben 10 i decessi nel ultime 24 ore legate all'epidemia di Coronavirus, e 481 i nuovi casi positivi. Salgono anche di quattro unità i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Numeri che sono ancora in crescita quindi, ma che in termini assoluti ancora non destano eccessive preoccupazioni. Moltissimi casi di nuovi positivi sono legati a giovani di rientro dalle vacanze. Lombardia, Lazio, Liguria e non solo riscontrano molti casi di questo tipo nelle ultime 24 ore.