Coppia di youtuber prende l'aereo per fare la spesa in Polonia: «Risparmiamo rispetto al supermercato sotto casa»

L'inflazione dei prodotti alimentari non riguarda solo l'Italia. Dall'altra parte della Manica, una coppia di Youtuber ha fatto scalpore questa settimana dopo aver dimostrato che è più economico prendere l'aereo per andare in Polonia a fare la spesa, piuttosto che andare al supermercato locale. In un video pubblicato su YouTube, Josh & Archie, 1,5 milioni di follower, vanno alla cassa in un negozio nel sud di Londra, a Clapham. Il prezzo sullo scontrino dopo l'acquisto di un insieme di 135 prodotti compresi nel paniere medio stabilito dal governo: 164,47 sterline, ovvero 188,77 euro.

Il viaggio

Per la stessa lista della spesa i due hanno speso appena 96,75 sterline (111,05 euro), a Poznan, in Polonia. Aggiungendo il prezzo dei biglietti aerei Ryanair (47 sterline, compreso il bagaglio da stiva per uno di essi al ritorno), ma anche il costo del pernottamento tramite Couchsurfing (8,55 sterline); Josh e Archie sono riusciti addirittura a risparmiare £11,14 alla fine del loro viaggio.

"Non si tratta di un suggerimento su come risparmiare denaro", precisano i due giovani, intervistati dal DailyMail. "Ma piuttosto di un approccio volto a evidenziare la situazione ridicola in cui sembra che ci troviamo di fronte all'evoluzione dell'inflazione".

Parlando con MailOnline, Josh ha affermato che la preoccupazione principale era il costo aggiuntivo dei bagagli sul volo se superavano il limite di 20 kg.

"Onestamente, pensavo che il nostro piano potesse andare in fumo dal costo del bagaglio, perché il volo era ovviamente così economico. Ma quello a cui non avevamo pensato quando stavamo pianificando l'idea era che ovviamente avremmo avuto bisogno di un borsa per tornare perché dovevamo riportare la spesa per far funzionare il video".

"Il fatto che aggiungere un bagaglio sia in realtà più costoso del volo stesso è stata un po' una sorpresa. Stavamo bene perché abbiamo realizzato un profitto, ma solo piccolo".