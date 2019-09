Concorso per lavorare alla Camera: oltre 15mila domande per 38 posti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Camera: oltre 15mila domande per 38 posti. E' una sorta di maxi concorso quello che si prepara a Montecitorio , dove i benefit e gli stipendi del personale non saranno più quelli di una volta, ma restano in cima ai desideri degli aspiranti dipendenti pubblici.Lo scorso venerdì 13 settembre sono scaduti i termini per l'invio delle domande di partecipazione ai concorsi a 30 posti di Consigliere parlamentare della professionalità generale e a 8 posti di Consigliere parlamentare della professionalità tecnica con specializzazione informatica. Le domande pervenute sono rispettivamente 14.535 per il primo concorso e 1.293 per il secondoconcorso.Il prossimo venerdì 20 settembre, alle ore 18 scade anche il termine per le domande di partecipazione al concorso a 3 posti di Consigliere parlamentare della professionalità tecnica, con specializzazione in architettura, con specializzazione in ingegneria civile e ambientale e con specializzazione in ingegneria industriale.