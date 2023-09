"Attraversare l'armonia della civiltà - Il mondo visto dall'oriente", Cina e Italia si incontrano a Mestre

Parallelamente ai lavori dell’80ma Mostra del Cinema di Venezia, il 2 settembre si è tenuto a Mestre un interessante incontro tra CITVC, China International Television, la Tv di stato cinese, e il pubblico italiano. Sono state presentate alcune interessanti coproduzioni con tv e produzioni italiane, inglesi ed europee.



Tang Shiding, presidente della China International Television Corporation, ha ricordato che negli ultimi anni la sede centrale ha collaborato strettamente con i principali media italiani e che le coproduzioni cinematografiche e televisive, gli scambi di programmi e i dialoghi culturali sono diventati sempre più estesi. "Solo con un'amicizia sincera possiamo avere una lunga vita”, ha detto Tang.

“La Cina e l'Italia sono entrambe civiltà antiche. Questa promozione è radicata in duemila anni di scambi tra le due parti, promuove lo spirito dell'amicizia Silk Road, e mostra al mondo le storie cinesi e promuove la Cina e le conquiste della cultura”.



Zhou Xisong, consigliere dell'ambasciata cinese in Italia, ha affermato che si aspetta che la China Central Radio and Television e la China International Television Corporation collaborino con un maggior numero di media italiani nel quadro del meccanismo di cooperazione culturale sino-italiana per promuovere una serie di importanti attività culturali.



È stato presentato il documentario "Mirror China", che utilizza le foto per fissare i ricordi dei tempi passati, con 14 fotografi di cui due italiani, Adriano Madaro e Andrea Cavazzuti, che hanno ritratto gli ultimi 40 anni della Cina e del suo miracoloso cambiamento.



L’antica civiltà Sanxingdui cinese, le meraviglie delle onde degli uccelli e il viaggio fantastico dei panda giganti.

Sanxingdui è una cultura che risale a 1600 anni prima di Cristo, cioè all’epoca dei Faraoni d’Egitto. Si tratta di maschere in bronzo e oro di bellezza e modernità sconcertanti. Il doc “Il Faraone e le maschere” è un magnifico esempio di incontro tra culture.



E poi il prossimo anno sarà il 700° anniversario della morte di Marco Polo. I media cinesi e italiani coglieranno questa opportunità per approfondire ed espandere le piattaforme e i canali di scambio culturale. Le società di produzione cinematografiche italiane sono le benvenute. Silvio Maselli, Fidelio Film, che è intervenuto all’incontro, si è detto disponibile a collaborare con il regista-sinologo Paolo Carrino e CITVC per presentare la vera figura di Marco Polo al mondo.