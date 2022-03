Cina, precipita aereo di linea, 132 morti: picchiata per 8mila metri, avaria devastante o pilota impazzito

Una picchiata devastante che lascia allibiti e innesca dubbi terribili, una caduta del tutto anomala per un aereo di linea, poi lo schianto su una collina i cui boschi si sono incendiati. Nessuna speranza per le 132 persone sul Boeing 737-800 della compagnia China Eastern polverizzatosi all'alba nella provincia meridionale del Guangxi, a ovest di Hong Kong. L'equipaggio del volo MU5735 era composto dai due piloti e 7 fra hostess e steward.

APPROFONDIMENTI MONDO Cina, aereo precipita nella regione montuosa di Guangxi: 133 i... MONDO Cina, cade aereo Boeing 737. «A fuoco nelle montagne» INDONESIA Aereo si schianta nel mare di Giava con 62 persone: il Boeing 737 era... SALVO PER CASO Aereo Ethiopian precipitato: Arturo salvo per miracolo, ha cambiato...

🔴 Le Boeing 737-800 de China Eastern s’est écrasé en pleine montagne avec 133 personnes à bord. pic.twitter.com/qFtWVR17TZ — air plus news (@airplusnews) March 21, 2022

Il jet bimotore, fra i modelli più diffusi e affidabili, è precipitato vicino alla città di Wuzhou, ha annunciato la rete televisiva statale cinese Cctv, mentre le squadre di soccorso entravano in azione senza tuttavia la possibilità di trovare superstiti. L'aereo era decollato alle 6.22 da Kunming ed era diretto a Guangzhou dove sarebbe atterrato alle 8.35 ora italiana (le 15.35 locali).

Ma che cosa può avere causato questa tragedia? Che cosa può avere provocato quella picchiata devastante: l'aereo della compagnia cinese è stato costruito negli Stati Uniti ed è in linea dal 2015 e fa parte della quasi sessantennale famiglia dei 737 della Boeing, fra i velivoli che in decine di versioni rappresentano il modello più usato per le tratte brevi e medie. Il 738-800 non fa parte della nuova generazione dei 737-Max già protagonisti di due pesantissimi incidenti aerei dovuti paradossalmente all'introduzione di un sistema di sicurezza automatico che ha invece causato problemi ai piloti e agli aerei: il documentario Boeing downfall su Netflix toglie il sonno.

Boeing riconosce responsabilità incidente 737 Max della Ethiopian

Il 737-800

Paolo Ricci Bitti

Ultimo aggiornamento: 11:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA