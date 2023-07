Bangkok, cavalcavia collassa nell'ora di punta: video choc del momento del crollo

È collassato su se stesso un cavalcavia di Bangkok, la capitale della Thailandia. La strada in costruzione dal 2020 è crollata proprio nell'ora di punta, mentre il traffico era molto elevato, il tutto ripreso da telecamere di sorveglianza puntate sull'arteria stradale.

Due morti

Nel crollo sono morte almeno due persone ed 11 sono rimaste ferite, ma le squadre di soccorso hanno lavorato tutta la notte per cercare superstiti e rimuovere. Circa 500 metri, il tratto della sezione crollata nella zona ovest della città.

Video del crollo

Alcuni video diffusi sui social, mostrano il momento in cui la struttura si è schiantata sulle auto sottostanti, a causa di una trave d'acciaio che si è accartocciata al suolo, per ragioni che autorità stanno ancora indagando. "Qualcuno deve essere responsabile di questo, perché qualcuno è morto...non era qualcosa di imprevedibile", ha dichiarato in governatore di Bangkok, Chadchart Sittipunt ispezionando il cantiere dove è avvenuto il disastro.