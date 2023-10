Captagon, cos'è e quali effetti ha la droga sintetica della jihad utilizzata anche dai miliziani di Hamas

I massacri perpetrati sotto effetto di droghe sintetiche come il captagon. I miliziani di Hamas erano fortemente alterati da un mix di anfetamine, una base di cloridrato di fenetillina e altre sostanze stimolanti tra cui la caffeina che provoca una maggiore vigilanza ed euforia e diminuisce la sensazione di stanchezza portando a scarsa lucidità e perdita dell'inibizione. È il captagon, noto come la 'droga del Jihad', di cui avrebbero fatto uso i terroristi di Hamas durante l'attacco a Israele di sabato 7 ottobre.

Senso di onnipotenza

Chi assume il captagon riesce e non dormire e a non mangiare per giorni, ed è pervaso da un senso di onnipotenza che può durare per giorni. Si può assumere in forma solida, come una pillola su cui sono impressi due semicerchi, o essere iniettata. È una droga a forte rilascio di dopamina e noradrenalina, neurotrasmettitori capaci di aumentare le prestazioni fisiche e togliere la paura. Prodotto inizialmente soprattutto in Libano e diffusa in Arabia Saudita negli anni Novanta, ora è in Siria che trova la sua 'casa di produzionè principale. La Siria, infatti, negli ultimi anni è diventata il primo produttore mondiale di amfetamine. Il captagon viene smerciato in tutto il Medio Oriente ed è diffuso tra i combattenti per inibire paura e dolore, ma anche tra i civili perché non fa sentire la fatica.

Captagon e Isis

Secondo la Drug Enforcement Administration (Dea) americana, l'Isis fa un largo uso di captagon e ne controllava lo spaccio in tutti i territori che controllava. Una volta avviati gli impianti chimici di produzione, i terroristi hanno prodotto ingenti quantitativi anche per il mercato mondiale delle droghe sintetiche e in questo modo hanno accumulato ingenti finanziamenti.

«Toglie la paura»

«È un prodotto che dà forte eccitazione, composto da anfetamina e caffeina in dosi elevate, spinge a sentirsi più forti e toglie la paura»: così Silvio Garattini, fondatore e direttore dell'Istituto farmacologico Mario Negri di Milano spiega all'ANSA gli effetti del Captagon la droga sotto cui avrebbe agito il 7 ottobre una parte del commando dei terroristi di Hamas. Questa droga sintetica al momento, aggiunge Garattini, non è molto diffusa «noi come Istituto Mario Negri non l'abbiamo mai misurata nelle acque reflue, dove domina la cannabis e la cocaina ma di anfetamina ce n'è poca, eventualmente la tracceremmo come anfetamina». Purtroppo, conclude il farmacologo, ora «c'è anche la possibilità di eccitare la gente per spingerla a compiere alcuni gesti, una manipolazione farmacologica e psicologica molto triste» e il prezzo di questi «prodotti si è abbassato» ed è facile «reperirli online».