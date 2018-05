Studente arrestato con marijuana, anfetamine e la lista dei clienti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO – Studente universitario leccese di 22enne arrestato dagli uomini del commissariato: i poliziotti sospettano che fosse uno dei punti di riferimento dello spaccio cittadino. Di sicuro i poliziotti, che lo seguivano da un po’, gli hanno trovato in casa circa 630 gr. di marijuana, 10 di hashish, 5 dosi di metanfetamine (Mdma), un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi, appunti riportanti vari nominativi di acquirenti, con le somme ritirate, e 2.800 euro, in contanti ritenuti essere il provento dello spaccio. Le investigazioni condotte dai poliziotti portavano a ritenere che il 22enne in questione avesse organizzato un fiorente smercio di stupefacenti, destinati in particolare a studenti universitari.