Studenti e prof fanno fatica a respirare evacuato d'urgenza il liceo

TREVISO - Attimi di panico sabato mattina aldi via Mura San Teonisto a. Poco dopo il suono della campanella una decina di persone, tra studenti e insegnanti, ha iniziato ad avere problemi respiratori a causa di una sostanza non precisata inalata all'interno dell'androne della scuola. Immediatamente è stato chiamato il 118 e sul posto sono arrivate le ambulanze.Di seguito sono giunti anche i vigili del fuoco e la polizia. Il liceo è stato evacuato per alcune ore, si temeva ci potesse essere qualche sostanza usata per le disinfestazioni che avesse irritato le vie respiratori di ragazzi e docenti. Non si esclude comunque nemmeno l'ipotesi della goliardata, alcuni studenti potrebbero aver utilizzato dello spray urticante.