Canone Rai, pochi giorni per l'esenzione: ecco come fare per non pagare

Sono aumentati i telespettatori, con 75 anni o più, che sono esentati dal pagamento del canone della televisione per l'anno 2018: ma la scadenza del 30 aprile e non tutti sanno come fare. Come ricorda Fisco Oggi, portale telematico dell'Agenzia delle Entrate, «i cittadini interessati devono presentare entro il 30 aprile una, con la quale attestano di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge» per fruire dell'agevolazione.Un modello della dichiarazione è: per non pagare l'abbonamento televisivo, gli over 75 con i già citati requisiti potranno «inviare la dichiarazione sostitutiva tramite posta raccomandata, senza busta, allegando la copia di un documento valido di riconoscimento».: la stessa dichiarazione inviata, con firma digitale «tramite posta elettronica certificata all'indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it». Infine, una terza alternativa «è lapresso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate».