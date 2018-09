Getta candeggina nelle parti intime degli uomini: «Ecco perché lo faccio». /Il video

di Domenico Zurlo

Quante volte nella metropolitana avete pensato a quanto siano maleducati quegli uomini che occupano più spazio del dovuto, allargando troppo le gambe? Ma a nessuno di voi, uomo o donna che siate, sarà però venuto in mente di reagire come questa ragazza. Lei si chiama, ha vent’anni e di autodefinisce ‘attivista sociale’.Contro questa pratica, conosciuta come, Anna si è inventata una protesta molto particolare: gettare sullein questione, un mix di. Lo ha fatto facendosi filmare nella metro di San Pietroburgo, e il video ha totalizzato milioni di visite,La Dovgalyuk, che ha anche unin cui posta foto decisamente bollenti, se la prende in particolare con le autorità del suo Paese, convinta invece che nel resto del mondo il manspreading venga combattuto e contrastato. Senza andare troppo lontano, le basterebbe fare un giro sui mezzi pubblici nelle nostre città per rendersi conto di quanto sia in torto.Secondo Anna, il manspreading, ovvero questa abitudine di occupare troppo spazio su un mezzo pubblico, è una aggressione di genere, e la ragazza è convinta che le autorità non facciano abbastanza per contrastare questo annoso problema. Ma perché ilSemplice: la candeggina mangia i colori dei tessuti, dunque con questo scherzetto Annadelle sue vittime. «Questo mix è 30 volte più concentrato rispetto alla miscela usata dalle massaie per fare il bucato», dice la ragazza, che ironicamente nota: «In questo modo non solo combattiamo il manspreading, ma contrassegniamo i colpevoli».Già in passato Anna si era fatta notare per un’altra protesta, quella volta contro l’abitudine dei maniaci di filmare le parti intime delle donne sotto le gonne in pubblico (il cosiddetto): allora si era fatta filmare in pubblico in biancheria intima, una protesta decisamente più piacevole agli occhi per il suo ‘pubblico’ maschile. Ma un dubbio rimane:, sarebbe tutta una finzione, e le vittime delle aggressioni sarebbero attori. Lei nega e difende la sua protesta: «Se nessuno mi ha denunciata, è solo perché nessuno andrà mai alla polizia per una macchia sui jeans».