Furgone piomba sulla folla a Toronto «Passanti travolti per 800 metri» Forse 5 morti Video Live tv

Per ora però non c'è alcuna conferma ufficiale di vittime, anche se la scena lascia pochi dubbi, con tantissime persone in terra, insanguinate, alcune delle quali ricevono i soccorsi e altre invece - raccontano i testimoni - sembrano esamini.



Secondo una prima ricostruzione il furgone bianco, preso in affitto, ha improvvisamente superato la barriera che separa la strada dall'area pedonale all'incrocio tra Younge street e Finch avenue e ha travolto le persone sul marciapiede. Secondo alcuni testimoni, dopo aver travolto la folla il guidatore si è dato alla fuga e avrebbe estratto una pistola una volta raggiunto e circondato dalla polizia. Sarebbe però stato arrestato senza che sia stato sparato alcun colpo. Il guidatore del furgone che ha investito diverse persone a Toronto ha guidato dritto per 800 metri colpendo le persone una ad una: lo ha riferito un testimone alla Cnn.

I’ve now walked up Yonge St from north of Sheppard to Finch. I have passed multiple dead bodies covered up, shoes and debris in the road. Witnesses tell me the white van appeared completely out of control. pic.twitter.com/JEWynlTmZq — Jeremy Cohn (@JeremyGlobalTV) 23 aprile 2018

Paura a, in. Un furgone è piombato sulla folla. I feriti sono tra otto e dieci. Ci sarebbero almeno 5 morti: alcuni testimoni parlano di molti corpi per terra.La polizia ha invitato tutti a stare lontani dalla zona dell'incidente, mentre il servizio di metropolitana nella zona è stato sospeso. Le persone che lavorano negli uffici e nei negozi affacciati sulla strada sono state invitate a restare all’interno. In questi giorni a Toronto si svolgono i lavori del G7 dei ministri degli Esteri.Altissima la tensione nella metropoli canadese dove in questi giorni sono in corso i lavori di alcuni G7 ministeriali, come quello dei ministri degli Esteri e quello dei ministri dell'Interno, a cui partecipano sia Angelino Alfano sia Marco Minniti. Anche se la sede di questi eventi dista circa 30 chilometri dal luogo dell'incidente.Risale allo scorso ottobre un attacco simile a New York, quando Sayfullo Saipov, uzbeko 29enne, travolse la folla sulla pista ciclabile con il suo furgone causando otto morti. Cinque di quei morti erano turisti argentini che stavano facendo una gita in bicicletta verso Ground Zero.