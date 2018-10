Si ribalta furgone muore il conducente grave il passeggero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un incidente mortale è avvenuto stamane sulla superstrada 379 Brindisi-Bari, all'altezza dello svincolo per Carovigno, in provincia di Brindisi. La vittima è il conducente di un furgone che procedeva in direzione di Bari, mentre il passeggero che era con lui è rimasto gravemente ferito, ma non in pericolo di vita.Non sono state ancora comunicate le identità delle persone coinvolte ma pare che la vittima, un quarantenne del Foggiano, stesse tornando nella sua città d'origine.La superstrada è provvisoriamente chiusa in località Carovigno, carreggiata nord, e il traffico è deviato sulla complanare allo svincolo di Specchiolla con rientro a Torrepozzelle.Per cause in corso di accertamento nell’incidente, che ha coinvolto un veicolo, una persona è deceduta e un’altra è ferita. Il personale Anas sta intervenendo sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.