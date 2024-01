Boeing 747 prende fuoco dopo il decollo, atterraggio di emergenza a Miami. «Sono stati attimi di terrore»

Un Boeing 747 dell'Atlas Air ha preso fuoco poco dopo il decollo: un filmato mostra il momento dell'orrore. L'aereo è stato costretto a effettuare un atterraggio di emergenza, subito dopo un malfunzionamento al motore pochi minuti dopo la partenza dall'aeroporto internazionale di Miami. In un filmato, si vede l'ala sinistra dell'aereo in fiamme mentre è in volo prima di effettuare rapidamente la virata e atterrare. «Sono stati attimi di terrore», hanno detto i testimoni.

BREAKING Boeing 747 bursts into flames mid-air after take off in terrifying footage https://t.co/ivxze8woIV pic.twitter.com/MQs4tKES1P — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) January 19, 2024

La compagnia aerea ha fatto sapere che tutti i membri dell'equipaggio sono tornati sani e salvi e nessuno è rimasto ferito. Atlas Air ha dichiarato in un comunicato: «L'equipaggio ha seguito tutte le procedure standard ed è tornato sano e salvo». I vigili del fuoco sono stati chiamati all'aeroporto e hanno riferito che nessuno è rimasto ferito.