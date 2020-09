Dimenticano sul bus un bimbo di 6 anni: ma lui prende il martello, rompe il vetro e si fa soccorrere

Tanta paura, ma una storia a lieto fine. È stato dimenticato sul bus che lo riportava a casa da scuola ma, nonostante i suoi 6 anni, non si è scoraggiato. Ha preso il martelletto di sicurezza, ha sfondato un vetro ed è uscito. Per lui - come racconta la Tribuna di Treviso, solo un taglietto e qualche minuto di attesa su una panchina dove, notato da alune donne, ha raccontato l'accaduto ed è stato così consegnato alla madre. Il piccolo era a bordo di un mezzo pubblico che fa anche servizio per una serie di plessi scolastici a cavallo tra le province di Venezia e Treviso con a bordo, oltre all'autista, anche una inserviente che segue i bimbi.

Il protagonista della vicenda, durante il viaggio si è addormentato e quando è stato il momento di scendere non se n'è accorto. Di lui si sono “dimenticati” anche gli altri che erano a bordo così, quando si è svegliato si è trovato da solo nel deposito dei bus con le porte chiuse. Affatto impaurito ha agito da sé mettendosi in salvo. Le scuse sono già state fatte alla famiglia dai responsabili del servizio di controllo.

