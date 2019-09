Ultraleggero si schianta al suolo: un morto e tre feriti vicino all'aeroclub

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un morto e tre ferite: questo il bilancio dell'incidente aereo di un, questa mattina, nei pressi dell'aeroclub accanto all'aeroporto di. In un primo momento si pensava sul velivolo vi fosse solo il pilota. Verso le 10.20 l'aereo, uny, pare stesse atterrando quando, per motivi in corso di accertamento, è finito su una cunetta poco prima della pista dell'aeroclub che si trova fuori dall'area dell'aeroporto di Orio al Serio. La zona è stata resa inaccessibile e gli inquirenti stanno ricostruendo i fatti