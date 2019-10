Beccato con il trans: «Pago subito ma per favore non ditelo a mia moglie»

di Davide Tamiello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MIRANESE (VENEZIA) - «Pago subito ma per favore non ditelo a mia moglie». Quando ha visto i lampeggianti di quella pattuglia della polizia locale, ha capito subito in che guai si era andato a cacciare. E soprattutto ha iniziato a sudare freddo all'idea che la multa, con in testa la motivazione della contestazione, potesse essere spedita a casa. Il perché si può facilmente intuire, visto che l'uomo, un impiegato di 54 anni residente nel Miranese, aveva appena caricato a bordo una transessuale brasiliana:...