Banksy, arrestato il ladro che ha rubato l'opera a Londra (dopo neanche un'ora dall'installazione)

È stato arrestato l’uomo che ieri pomeriggio - venerdì 22 dicembre - aveva rubato la nuova opera d’arte di Banksy, a Londra, strappandola da un palo della segnaletica stradale. La polizia metropolitana ha riferito che un uomo sui vent’anni è in custodia con l’accusa di furto e danneggiamento. L’artista aveva applicato su un segnale di stop le sagome di tre droni da combattimento con un chiaro messaggio pacifista. I video girati in strada, rimbalzati su tutti i social, avevano mostrato in volto l’uomo che grazie all’aiuto di un complice aveva strappato il segnale da un palo tra Southampton way e Commercial Way, nel quartiere di Peckham.