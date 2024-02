Banconote da 200 euro nascoste in giro per Roma: chi è Cash Drop e dove lascia gli indizi per trovarle

«Riuscirai ad arrivare per primo?». È corsa alle banconote nascoste in giro per Roma. Tagli da 50, 100 ma anche 200 euro. L'iniziativa è del canale Instagram Cash Drop ("denaro lasciato cadere", la traduzione letterale dall'inglese) che conta oltre 25mila followers. Ma chi c'è dietro questa iniziativa e quali sono i posti in cui vengono lasciate?

Il video

I filmati sono caricati sulla piattaforma social Instagram. Hanno tutti lo stesso schema. Viene inquadrata prima la banconota, poi il posto dove viene nascosta. E ancora uno scontrino (che funge da indizio). Infine una panoramica sul luogo dove il denaro è stato lasciato. Tutti dettagli che possono fare la differenza. E nei commenti si scatenano gli utenti che si chiedono il punto in cui vengono lasciate.

Dove sono lasciate

Chi c'è dietro "Cash drop"? Potrebbe essere non solo una persona.

Le ricerche

Ma alcuni indizi li possiamo ottenere dalle clip che pubblica. Una è stata girata vicino all'ospedale San Camillo, zona Monteverde. Anche un'altra nello stesso quartiere, ma in questo caso in un punto diverso: ovvero vicino alla parrocchia Parrocchia Coromoto. Protagonista anche Ostiense, vicino Eataly e al Gazometro. C'è poi la Magliana. Non si può escludere dunque che sia una persona che abiti a Roma Sud.

Tra chi cerca i possibili punti in cui sono state riposte c'è "Yakinop Il Sindaco". A molti non dirà nulla, ma è una vera e propria star di Tiktok. Un profilo che aiuta le persone a cercare luoghi sconosciuti da una semplice foto. E molti non hanno esitato a chiedergli aiuto per trovare le banconote sparse per la Capitale.

I dubbi

«La banconota viene ripresa subito da chi la lascia», commentano alcuni utenti. Ma su questo non è dato sapere esattamente se sia davvero così. Anche perché viene lasciata piegata, modo che non consente di individuare con precisione se poi viene utilizzata dopo per altri video.

I precedenti

Non è il primo caso di banconote lasciate in giro per la città. Ci sono stati altri utenti in passato che hanno provato a stimolare il pubblico con questa "caccia al tesoro".