Bambino di due anni scomparso in Provenza, le ossa di Emile trovate dopo otto mesi: erano vicine alla casa dei nonni

Speranza finita per il piccolo Emile Soleil, il bambino di due anni e mezzo scomparso nel luglio del 2023 in Provenza. A otto mesi dalla sparizione, sabato i resti del piccolo sono stati ritrovati nei pressi della frazione di Haut-Vernet, dove vive la sua famiglia, grazie alla segnalazione di un passante.

Il ritrovamento

L'annuncio ufficiale è stato dato nella domenica di Pasqua dalla procura di Aix- en-Provence: «Il 30 marzo 2024, la gendarmeria nazionale è stata informata del ritrovamento di ossa nei pressi della frazione Vernet», si legge.

I resti, dopo la scoperta, sono stati trasferiti all'Istituto di ricerca criminale della Gendarmeria Nazionale per effettuare le analisi di identificazione genetica che hanno permesso di affermare con certezza che le ossa appartenessero al piccolo Emile. Sul posto sono in corso anche ulteriori perquisizioni da parte delle forze dell'ordine.

La scomparsa

Emile Soleil era scomparso sabato 8 luglio, era sfuggito alla vigilanza dei nonni materni che lo avevano in custodia durante le vacanze estive. L'ultima volta, il bambino era stato visto giocare in giardino, per poi sparire nel nulla.