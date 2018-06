In Provenza si dorme sugli alberi con vista sulle vigne e sulle vette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella suggestiva regione francese della Provenza, esiste un resort che propone pernottamenti sugli alberi con prezzi che partono da 350 euro per un pacchetto di due notti, per arrivare in alta stagione a 1.100 euro per un pacchetto di tre notti. Circondato da vigneti e affacciato sul Mont Ventoux e sullo Château d’Entrechaux, il Cabanes en Provence vanta una piscina all’aperto e offre gratuitamente le degustazioni dei meravigliosi vini prodotti nella zona. Dispone inoltre di una suite spaziosa con vasca idromassaggio e Tv a schermo piatto, e di due cottage in stile casa sull’albero con terrazza privata e vista sulla campagna e sul castello. Lasciatevi coccolare dal lusso, restando però immersi nella natura e tornando un po’ bambini.Info www.booking.com