Ha mal di pancia e vomita: bimbo di cinque anni morto durante vacanza in albergo

Quella che doveva essere una vacanza si è tramutata in tragedia per una famiglia britannica. Uno dei bambini,di cinque anni, è morto lo scorso due agosto per circostanze ancora da chiarire. Il piccolo si trovava in un hotel di lusso afamosa località turistica sull'e ha avuto un arresto cardiaco dopo aver accusato un forte mal di pancia accompagnato da vomito, come sottolinea Metro.uk. Noah era in vacanza con i nonni all's. Ai primi sintomi gli è stato somministrato del paracetamolo, ma davanti a un peggioramento delle sue condizioni i familiari non hanno potuto fare altro che chiamare un'ambulanza. A nulla è servito l'intervento dei medici ea cui è stato sottoposto: il bambino è morto poco dopo in ospedale.«Venerdì siamo stati informati che nostro figlio si era gravemente ammalato mentre era in vacanza con i suoi nonni. È stato operato dal favoloso team dell'ospedale Son Espases e l'operazione è andata bene. Ma sfortunatamente, a causa di una serie di complicazioni, ha subito danni irreparabili ed è morto in pace. La sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto in tutti noi, soprattutto nella sorellina Phoebe»,L'uomo ha anche messo in guardia su possibili truffe invitando a non raccogliere fondi per il suo funerale.Laha aperto un'indagine per capire le dinamiche dell'accaduto, mentre dalla direzione dell'albergo ancora nessun commento.