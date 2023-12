Bambino scopre in aereo di essere guarito da un tumore al cervello: l'annuncio del pilota e le lacrime della madre

La notizia più bella, ricevuta nel modo più sorprendente ed emozionante possibile. Jacob, un bambino americano di 10 anni, è venuto a sapere di essere guarito dal tumore mentre era in aereo, pronto a decollare in direzione Disneyland. A comunicare al piccolo e alla sua famiglia la notizia sono stati il pilota, con un annuncio all'altoparlante, e gli altri passeggeri che hanno partecipato alla sorpresa. Il momento è stato immortalato in un video diventato viralissimo sui social.

L'annuncio del pilota

A organizzare il tutto è stata l'associazione Make-A-Wish, che si occupa di realizzare i desideri dei bambini affetti da patologie terminali.

Nel filmato si vede Jacob, seduto in aereo accanto alla mamma e un altro familiare, che ascolta l'insolito annuncio del pilota. «Jacob, sei un vero eroe e non potrei essere più orgoglioso di condividere questo momento con te», dice il comandante. «Cose del genere non accadono tutti i giorni e non la prendo alla leggera», prosegue.

Poi la bella notizia: «Jacob, poco prima del decollo, un rappresentante di Make-A-Wish ha contattato la compagnia aerea. Siamo stati informati che non soddisfi più i requisiti per essere un candidato Make-A-Wish». A questo punto il pilota si emoziona e spegne per qualche secondo l'altoparlante. «Andrai comunque a Disneyland - dice il pilota - ma secondo i tuou ultimi esami, Jacob, hai ancora molti anni per fare tutti i viaggi che potrai mai sognare».

La sorpresa dei passeggeri e le lacrime della mamma

«Vai avanti e girati, grande uomo», conclude il pilota, con la voce ormai completamente rotta dal pianto. Jacob e sua madre si voltano e si trovano di fronte dei passeggeri che reggono cinque cartelli colorati, con le parole «You - are - cancer - free - ! (Sei libero dal cancro!, ndr)». Tutti esultano e applaudono, mentre Jacob, la mamma e l'altro familiare si abbracciano in lacrime. Il video, pubblicato un mese fa, ha raccolto milioni di visualizzazioni su TikTok e ha fatto il giro del mondo, commuovendo persone in ogni angolo del pianeta.