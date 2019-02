Bimbo di 8 anni abbandonato in strada dalla mamma il padre: «Portatemelo»

di Alessia Strinati

La storia delha commosso l'intero paese e a Mattino Cinque ildei fatti su quanto accaduto. L'uomo ha dichiarato che avrebbe detto alla ex di dargli il bambino, ma le cose però sono andate diversamente. Intervistato dai giornalisti il padre però ha detto : «Portatemelo, ho detto "toglietelo da lì che si creano casini". Non è un cane, lo voglio a casa con me».Pare quindi che il padre rivendichi l'affido del piccolo, che secondo lui non dovrebbe stare nella struttura assegnatagli ma nella roulotte con lui. La mamma, una 28enne bosniaca, del piccolo rom, lo ha abbandonato affermando che non c'era più spazione nella roulotte con l'arrrivo del nuovo compagno, ha lasciato il bamino lungo la strada dicendogli chiaramente di non volerlo più con lei. Dal campo rom il bambino è finito in strada, per poi essere rintracciato dalla polizia e affidato a cure sicure, in una casa, e ora per lui ci sono moltissime richieste di adozione.Moltissimi hanno fatto richiesta per l'affido, per ora il piccolo è in mani sicure: va a scuola, è in una casa calda e in attesa di conoscere il suo futuro nella speranza di trovare una famiglia che sappia accoglierlo e amarlo come la mamma e il papà non sono stati in grado di fare.A 8 anni camminava da solo e agli agenti che lo hanno fermato ha candidamente ammesso: «La mamma non mi vuole più, così sto cercando i miei parenti». Ha risposto così ai vigili che lo hanno sorpreso a camminare a soli 8 anni, tutto solo, lungo una strada provinciale con addosso soltanto un maglioncino di lana. Il piccolo protagonista di questa vicenda avvenuta nei dintorni di Carmagnola (Torino) è un bimbo rom ora affidato a una comunità.Il tribunale per i minori di Torino si occuperà del caso. La polizia municipale di Carmagnola ha rintracciato la mamma del bambino, una trentottenne rom bosniaca che vive in un campo nomadi a Chieri (Torino), a circa 25 km di distanza. La donna ha confermato di non volere accogliere il figlio nella roulotte, che condivide con un nuovo compagno, e ha spiegato che il bimbo vive da tempo con i nonni. Gli agenti stanno verificando le sue affermazioni. Nel frattempo hanno presentato una denuncia per abbandono di minore.